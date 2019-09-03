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2016'da CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın partiye tekrar dönmesi gündemde

2016 yılında TBMM'deki odasından Atatürk portresini indirdiği gerekçesiyle CHP'den ihraç edilen Aylin Nazlıaka'nın affı parti içinde yeniden gündeme geldi.

Sivas Kongresi’nin 100. yıl dönümü dolayısıyla CHP’nin 4 Eylül’de Sivas’ta yapacağı Parti Meclisi (PM) toplantısında bazı isimlerin partiye dönmesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

MYK toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nun aralarında Aylin Nazlıaka’nın da olduğu bazı isimleri PM’ye sunulması için getirdiği öğrenildi.

PM toplantısında onay çıkması durumunda Aylin Nazlıaka tekrar partiye dönebilecek. Nazlıaka hakkındaki talebin kabul edilmesi halinde Kadın Kolları Başkanlığı’na getirilmesi konuşuluyor.

9 kez affedilmemişti

Geride kalan 3 yıllık süreçte farklı zamanlarda 9 kez affı ve partiye dönmesi istenen Aylin Nazlıaka parti için kurullarda alınan kararla affedilmemişti.

Ne olmuştu?

2016 yılında CHP Yüksek Disiplin Kurulu, o dönem Ankara milletvekili olan Aylin Nazlıaka'nın odasındaki Atatürk resmini indirdiği gerekçesiyle partiden kesin ihracına oy çokluğuyla karar vermişti.

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