Abdullah Avcı istedi yönetim veto etti

Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı, golcü futbolcu Muhammet Demir'in transfer edilmesini istedi ancak siyah-beyazlı yönetim kabul etmedi.

Beşiktaş'ta dün Muhammet Demir hareketliliği yaşandı. Futbol Direktörü Ali Naibi'nin önerisi sonrası teknik direktör Abdullah Avcı, "Muhammet Demir'i alabiliriz" dedi. Bu konuyu yönetime ileten Naibi'ye ise onay çıkmadı.

"5 milyon TL maaşı var. Bu rakam çok yüksek''

Temmuz ayında Medipol Başakşehir'e transfer olan ancak takımıyla hiçbir resmi maçta forma giyemeyen oyuncu için yönetimin, "5 milyon TL maaşı var. Bu rakam çok yüksek, biz bunu asla vermeyiz" dediği belirtildi.

Gazişehir Gaziantep'e kiralandı

27 yaşındaki oyuncunun transferi bu kararla birlikte gerçeklik kazanmadı. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, Medipol Başakşehir'de forma giyen santrfor Muhammet Demir'i bir yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.