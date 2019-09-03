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AK Parti'den ihracı istenen Davutoğlu'nun ekibindeki Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama

Dün AK Parti MYK'da Ahmet Davutoğlu ile birlikte ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'dan ilk açıklama geldi. Özdağ, "Söylediklerim anlaşılacak ama iş işten geçmiş olacak" derken Başçı, "Biz doğru olanı yaptık" ifadesini kullandı.

Dün AK Parti Merkez Yürütme Kurulunda gündeme bomba gibi düşen bir karar çıktı.

Buna göre; Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski vekiller, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

AK Parti MYK'da ihracı istenen Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'dan ise bu karara ilk tepki geldi.

Özdağ: Söylediklerim anlaşılıcak ama iş işte geçmiş olacak 

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla birlikte AK Parti'den ihracı istenen isimlerden eski milletvekili Selçuk Özdağ, Twitter hesabından açıklama yaptı.

Eleştirilerin "ihanet" olarak nitelendirildiğini aktaran Özdağ, "Solcuların döneği, sağcıların haini hiç bitmiyor. En ufak bir eleştiri veya farklı değerlendirme olduğu zaman hemen davaya ihanet veya davadan dönmek etiketini yapıştır gitsin. Son dönemlerde AK Parti'nin içerisinde olduğu durum da bunun en tipik örneği. Amacımız bugüne kadar yapılan bazı yanlışları görmemekte direnenlere karşı bunları göstermekti. Biz, AK Parti'de eleştiri kültürü olsun istiyorduk fakat bizi susturdular. Bundan sonra artık söz de karar da milletin. Söylediklerim anlaşılacak ama iş işten geçmiş olacak. Dost acı söyler" ifadelerini kullandı.

Abdullah Başçı: Biz doğru olanı yaptık 

AK Parti İstanbul eski Milletvekili Abdullah Başcı da partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi hakkında konuştu.

Abdullah Başcı, AK Parti MYK'da alınan tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk kararına ilişkin, "Şunu gördük biz AK Parti'de yanlışları söylemenin, eleştiri yapmanın kalmadığını gösteren bir durum. Biz ne konuştuysak konuşmamıza yine devam edeceğiz" dedi.

Başcı, şunları söyledi:

"Şunu gördük biz AK Parti'de yanlışları söylemenin, eleştiri yapmanın kalmadığını gösteren bir durum. Konuyu Başbakanımızla (eski başbakan Ahmet Davutoğlu) değerlendireceğiz, gerekli açıklama yapılır.

Biz ne konuştuysak konuşmamıza yine devam edeceğiz. Yanlışları söylemeye devam edeceğiz. Bu ülke bizim, bu vatan bizim, biz ülke için vatan için varız, birileri için iş yapmayacağız, doğru olanları her yerde konuştuk, konuşmaya devam edeceğiz, kişilere bağlı değildir bu davalar, bu halkın davası, milletin davası, kişinin davası değildir, biz milletin yanında durmaya devam edeceğiz, doğruları konuşmaya devam edeceğiz, yanlışları her zaman söylediğimiz gibi söylemeye de devam edeceğiz.

Bizim için ileride bunların hepsi yazılacak ve çizilecektir, biz doğru olanı yaptık, yapmaya devam edeceğiz, şahıslara bağlı olarak çalışmayacağız, doğruları söyleyeceğiz."

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