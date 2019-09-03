Bursa ve İstanbul'da şafak baskını! Uykularında yakalandılar

Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı. Operasyonlara özel harekat polisleri de katıldı.

İstanbul'un daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 72 polis ekibi de operasyonda görev aldı. Baskınlara; özel harekât polisleri de destek verdi.



40'a yakın gözaltı

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Bahçelievler, Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 40’a yakın kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'da 20 şüpheli gözaltına alındı

Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen Bursa kent merkezi ve İznik ilçesi ile İstanbul'daki 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yaklaşık 500 polisin katıldığı şafak vakti yapılan operasyonlarda, adreslerde bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Özel Harekat polisleri ile narkotik köpeklerinin de katıldığı drone destekli operasyonlar sürüyor.