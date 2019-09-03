HABER /  YEREL

Bursa ve İstanbul'da şafak baskını! Uykularında yakalandılar

İhlas Haber Ajansı

Bursa ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında 20 şüpheli yakalandı. Operasyonlara özel harekat polisleri de katıldı.

İstanbul'un daha önceden belirlenen 40 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 72 polis ekibi de operasyonda görev aldı. Baskınlara; özel harekât polisleri de destek verdi. 

40'a yakın gözaltı
Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için Bahçelievler, Bakırköy, Güngören ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 40’a yakın kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Bursa'da 20 şüpheli gözaltına alındı
Öte yandan Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler doğrultusunda belirlenen Bursa kent merkezi ve İznik ilçesi ile İstanbul'daki 20 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Yaklaşık 500 polisin katıldığı şafak vakti yapılan operasyonlarda, adreslerde bulunan 20 şüpheli gözaltına alındı.

Özel Harekat polisleri ile narkotik köpeklerinin de katıldığı drone destekli operasyonlar sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Ekrem İmamoğlu Muharrem iftarında mesaj verdi: Devletin dini adalettir
Radamel Falcao resmen Galatasaray'da
İzmir'deki cinayetin tüyler ürperten detayları
Karaman’da eski eşini öldürmeye gittiği iddia edilen şahıs tutuklandı
Fenerbahçeli Volkan Demirel futbolu bıraktı
Türkiye sert tepki göstermişti! Lübnan'dan bir açıklama daha
ÖNCEKİ HABERLER
Kıran Opreasyonu'nda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Fatih'te motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Fatih’te çıkan kavgada 18 yaşındaki genç öldürüldü
Rusya ve İran'dan "güvenli bölge" mesajı
İstanbul'da makas atarak yarışan magandalar yakalandı
Sen Anlat Karadeniz yönetmeninden flaş açıklama! Farkındalık için yapılmış
Yorumlar