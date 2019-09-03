Fatih’te çıkan kavgada 18 yaşındaki genç öldürüldü

Fatih’te aralarında husumet olduğu kişiler arasında çıkan olayda 3 kişinin silahlı saldırısına uğrayan 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Sokak üzerinde bulunan bir eve isabet eden kurşundan da bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Fatih Zeyrek Mahallesi Hasanbaba Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan bir kişinin yanına otomobil ile aralarında önceden husumet olduğu öğrenilen kişiler yaklaştı. Otomobil içindeki kişiler yanında getirdikleri silah ile 18 yaşındaki M.Y.Ö. isimli gence kurşun yağdırdı.



Daha sonra vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden M.Y. Ö. isimli kişi olay yerinden kaçmaya başladı. Bir süre kaçtıktan sonra yere yığılan kişiyi gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Bu sırada mermilerin isabet ettiği bir evdeki kadın da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Sokak üzerinde bulunan apartmanın camı ve park halindeki bir otomobilin ise cam, kapı ve lastiklerindeki mermi izleri ise dikkat çekti.

Silah seslerini duyarak olay yerine gelen bir mahalle sakini de, “Ben yukarıda oturuyordum. Silah seslerini duydum. Olay yerine geldiğim zaman bir kişi yerde yatıyordu kanlar içindeydi. Ona müdahale ettik kanları hala ellerimde duruyor. Kalbi durmuştu, kalbini çalıştırdık, hastaneye yetiştirdik. Diğer öbür ablamız da o da kolundan yaralandı."



Ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, bir kişiyi öldüren, bir kadını yaralayan ve maddi hasara zarar verip otomobil ile olay yerinden kaçan şüpheli grubu yakalamak için çalışmalara başladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.