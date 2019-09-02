İran'ın suçladığı İsrail'den Lübnan'a Hizbullah tehdidi

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın İsrail'e tekrar saldırması durumunda Lübnan'ın 'ağır bedel ödeyeceğini' söyledi. İran Dışişleri ise, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan gerginlik nedeniyle, Tel Aviv yönetimini suçladı. Öte yandan Birleşmiş Milletler İsrail'in 'misket bombası' kullandığı yönündeki iddialar üzerine arama çalışması başlattı.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre; İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bölgede yaşanan gelişmeleri ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Katz, İsrail'in bölgedeki tansiyonu yükseltmek gibi bir niyeti olmadığını ancak kendisine saldırı olması halinde gereken cevabı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Hizbullah'ın tekrar İsrail'e saldırması halinde Lübnan yönetimini sorumlu tutacaklarını dile getiren Katz, "Hizbullah'ı dizginlemez ve topraklarından İsrail'e yönelik saldırılara izin verirse Lübnan devleti ağır bedel ödeyecek" ifadesini kullandı.

Mevkidaşı Maas'tan İsrail'in mesajını Beyrut'a iletmesini isteyen Katz, Almanya'yı Hizbullah'a yaptırım uygulamaya çağırdı.

Maas ise bölgede yükselen tansiyondan endişe duyduğunu belirterek, olayların daha da tırmanmamasını ümit ettiğini sözlerine ekledi.

İran, İsrail'i suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah örgütü ile İsrail arasında yaşanan gerginlik nedeniyle Tel Aviv yönetimini suçladı.

Musevi, Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamasında, İsrail'in, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi bağımsız bir ülkenin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

İsrail'in Lübnan'a saldırarak dünya barışı ve güvenliğini zedelediğini savunan Musevi, bunun uluslararası yasalara ve kararlara aykırı olduğunu kaydetti.

İsrail'i 'uluslararası kamuoyunun sessizliği ve ABD'nin sınırsız koruması altında Lübnan'ın direnişini zayıflatmaya çalışmakla' suçlayan Musevi, BM'den İsrail'in adımlarına karşı sessiz kalmamasını ve bu ihlalleri önlemesini istedi.

BM devrede

Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), İsrail ile Hizbullah örgütü arasında dün yaşanan gerginlikte sınıra yakın bölgede 'misket bombası' kullanıldığı yönündeki iddialar üzerine arama çalışması başlattı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyinde konuşlu UNIFIL bünyesindeki birlikler, Hizbullah'ın tanksavar atışıyla gerçekleştirdiği eylemden sonra dün İsrail ordusunun havan topu saldırılarına maruz kalan sınıra yakın Marun er-Ras bölgesinde arama çalışmalarına başladı.

İsrail'in 'misket bombası' kullandığı yönündeki iddialar üzerine bölgede incelemeler yapıldığına dikkat çekilen haberde, İsrail'e ait insansız hava araçlarının (İHA) Lübnan hava sahasına yönelik ihlallerinin sürdüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu, Lübnan'dan sınırın İsrail tarafındaki askeri üsse ve araçlara yönelik bir dizi tanksavar atışı yapıldığını açıklamış, misilleme olarak Lübnan'ın güneyinde atışların yapıldığı bölgeleri vurduğunu duyurmuştu.

Hizbullah da söz konusu saldırıyı doğrulamış, İsrail'in kuzeyindeki Avivim askeri noktasının vurulduğunu bildirmişti.

Lübnan ordusu ise İsrail güçlerinin, sınırın Lübnan tarafında yer alan Marun er-Ras, Aytaron ve Yaron beldelerine onlarca havan topu attığını açıklamıştı.