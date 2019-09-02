İhracı istenen Özdağ'dan ilk tepki

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu tarafından ihracı istenen Selçuk Özdağ, twitter hesabından kararı değerlendirdi. Özdağ, ihanetle suçlandıklarını söyleyerek asıl hainlerin her yanlışa alkış tutanların olduğunu ileri sürdü.

AK Parti eski Milletvekili Selçuk Özdağ, AK Parti Merkez Yönetim Kurulu'nun aldığı ihraç kararına tepki gösterdi.

Özdağ twitter'dan yaptığı açıklamada partide bir takım şeylerin yanlış gittiğini söyleyenlerin hain ilan edildiğini söyledi. Davaya asıl ihanet edenlerin yapılan her yanlışa alkış tutanların olduğunu ifade eden Özdağ, şunları söyledi;

"Solcuların döneği, sağcıların haini hiç bitmiyor. En ufak bir eleştiri veya farklı değerlendirme olduğu zaman hemen davaya ihanet veya davadan dönmek etiketini yapıştır gitsin. Son dönemlerde AK Parti'nin içerisinde olduğu durum da bunun en tipik örneği.

Birşeylerin ters gittiğini, yanlış işlerin olduğunu söyleyenler dışlanıyor. Seçmen sandıkta net mesajlar veriyor ve bu mesaj maalesef algılanmıyor. “Seni kılıcımla düzeltirim ya Ömer!” mucibince bir tavır takınıyorsun davaya ihanet ile suçlanıyorsun.

"Dost acı söyler"; "Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır" düşüncesiyle fikirlerini ifade ediyorsun hakarete varan pespayelikler ile muhatap oluyorsun.

Halbuki ortada bir dava varsa; davaya ihanet edenler doğru bildiklerini söyleyenler ve bunu haykıranlar değil, yapılan her yanlışa alkış tutanlardır.

Türk Milletinin vekili olmak gibi yüce bir görevi yerine getirmek yerine modaya bazı isimlere ne kadar hakaret edersem o kadar yaranırım çukuruna düşmüş ve iki kelime yazmaktan acizlere söylenecek başka sözümüz yoktur. Son sözümüz yine bu minvalde olsun: DOST ACI SÖYLER..."