HABER /  DÜNYA

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif'ten nükleer resti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, nükleer anlaşmanın yeniden güncellenmesine dair bir müzakere yapmayacaklarını söyleyerek, bunun mümkün olmadığını belirtti. Zarif, ''Pandora’nın kutusunu kimse açmasın'' uyarısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Rusya ziyareti kapsamında Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşen Zarif, İran'ın nükleer anlaşmanın yeniden güncellenmesine dair herhangi bir müzakereye karşı olduğunu vurgulayarak, ''Pandora’nın kutusunu kimse açmasın'' uyarısında bulundu.

Zarif anlaşmanın güncellenmesine dair müzakerenin nükleer anlaşmaya aykırı olacağını söyleyerek, ''İran ve Rusya nükleer müzakerelerin ilk etabında bulundular. Pandora’nın kutusunu açıp tekrar kapatmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz'' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Zarif Rusya'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ile ikili ve bölgesel konuları görüşeceklerini açıklamıştı. Zarif, bölgesel gelişmelerin de ele alınacağı görüşmelerde Suriye konusu ve Türkiye’de yapılacak olan Astana Zirvesinin ele alınacağını belirtmişti. 

SON DAKİKA HABERLERİ
İran'dan açıklama: Roket değil, rampa infilak etti
Karaman’da eski eşini öldürmeye gittiği iddia edilen şahıs tutuklandı
Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan Ali Babacan açıklaması
Tekirdağ Malkara’daki bir evin bahçesinde 500 kilo altın aranıyor
Emanuel Macron eşcinsel! Eşi diye bir ejderhayla yatıyor kadın çirkin
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı!
ÖNCEKİ HABERLER
Tunceli’de kanguru faresi görüntülendi
Fener'i istemedi Martin Skrtel Süper Lig'den başka takıma imzayı attı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi! Pancar fiyatı üreticileri sevindirdi
İzmir'e sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmaya gitti... 21 gündür kayıp
Hacamat takvimi 2019 eylül ayında hangi günler yaptırılır?
Anaokulu kayıt tarihleri 2019 ne zaman ihtiyaç listesi
Yorumlar 1 yorum