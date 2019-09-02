Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'dan Ali Babacan açıklaması

Ali Babacan'ın yanında yer alacağı konuşulan isimlerden tek tek açıklama geliyor. Babacan'ın yanında yer alacağı konuşulan eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, "Şu anda herhangi bir yerle böyle bir bağlantım yok" açıklamasında bulundu.

Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, hakkında çıkan yeni parti iddialarına ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın partiden ayrılanlara ilişkin yaptığı açıklamaları değerlendiren Ertuğrul Günay, “Sayın Cumhurbaşkanı’nın da bu partiden ayrılıp yeni siyasi arayışlara giren insanları bu kadar eleştirmesini doğrusu haklı bulmuyorum, kendisi de çünkü daha önce yıllarca görev yaptığı Refah, Fazilet, Saadet çizgisinden ayrılmıştı ve yeni bir parti kurmuştu, bunlar siyasette doğal şeyler, kimse sizin emir kulunuz değil, yaptıklarınız doğru olduğu zaman insanlar destekler, yanlış olduğu zaman da karşı çıkmak en doğal insani, siyasi, demokratik haktır” dedi.

Türkiye’de siyaset yapan insanlar birbirimizin düşmanı değiliz

“Siyasette kötü söz bir vadede gelir, sizi tekrar mahkum eder” diyen Günay, “Türkiye’de siyaset yapan insanlar birbirimizin düşmanı değiliz. Farklı görüşlerimiz var. Ülkenin daha iyiye gitmesi konusunda görüşlerimizi söylüyoruz. Herkesin de karşı görüşe saygılı olması ve belli bir üslup içinde belli bir nezaket üslubu içinde davranması gerekir” diye konuştu.

Siyasette hakaretamiz bir söz kullanmasını doğru bulmuyorum

“Üslubu beyan ayniyle insan derler” sözünü hatırlatan Günay, “Yani insan kendi kişiliği neyse ona uygun cümlelerle konuşuyor. Siyasette kimsenin ötekine ağır, kaba, saldırgan hele hakaretamiz bir söz kullanmasını yaşamım boyunca hiç yapmadım. Başkasının yapmasını da doğru bulmuyorum” diye konuştu.

Fikirlerimi sorarlarsa söylemeye devam edeceğim

Tarafsız Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Günay, siyasette ki yol haritasına ilişkin değerlendirmede de bulunarak, “Uzun bir süreden bu yana bağımsızım. Şimdilik de böyle bağımsız olarak fikirlerimi sorarlarsa söylemeye devam ediyorum. Eski Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, bir ahdim yok, bir sözüm yok, kim sorarsa fikrimi söylüyorum” dedi.