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Emanuel Macron eşcinsel! Eşi diye bir ejderhayla yatıyor kadın çirkin

AMAZON orman yangınları yüzünden Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında başlayan söz düellosu akıl almaz noktalara vardı. Artık eşler üzerinden ağır laflar söyleniyor.

Brezilya'nın tanınmış karma dövüş sanatları ustasıyken Devlet Başkanı Jair Bolsanoro tarafından Uluslararası Turizm Büyükelçisi atanan Renzo Gracie, 42 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı'nın kendisinden 24 yaş büyük Brigitte Macron'la evliliği için "Bir ejderhayla yatıyor, kadın çirkin" dedi. 

Emmanuel Macron'dan 'tavuk' diye söz eden Brezilya Turizm Büyükelçisi, sosyal medyada paylaştığı videoda şunları söyledi:

-"Süren tek yangın, Brezilyalıların ve başkanımızın kalbindeki yangın, seni palyaço. Buraya gel de seni boynundan yakalayalım, o tavuk boynundan. Beni kandıramazsın."

Bu embesil eşcinsel

-"Bu palyaçolar çetesi sadece ülkemiz hakkında kötü konuşmak için çenesi açar. Elbette bir sürü insan şaşıracak, benim ona erkekliğini sorguladığım için tavuk dediğimi sanıyorlar, ama ben bu embesilden daha erkek çok sayıda eşcinsel gördüm"

Ejderhayla yatıyor kadın çirkin
Gracie, kendisinin Fransa first lady'sinden 'ejderha' diye söz ettiğinin hatırlatılması üzerine de şu sözleri sarf etti:

-"Sana bir soru soracağım, Macron'un eşi güzel mi çirkin mi? Sen olsan alır mısın? Ülkemiz hakkında bok püsür konuşursan akrabaların dahil aynı şekilde karşılık duymaya hazır olsan iyi olur. Gerçek şu ki bir ejderhayla yatıyor olması onu yangın uzmanı yapmaz. Kadın çirkin, kardeşim."

Macron'un karısı 24 yaş büyük, Bolsonaro'nun karısı 27 yaş küçük
Brezilya devlet başkanı ise Macron'un eşiyle ilgili yapılan bir yorumu dalga geçen bir sözle paylaşmıştı.

Söz konusu paylaşımda Emmanuel Macron ile kendisinden 24 yaş büyük olan, 66 yaşındaki eşi Brigitte Macron yüzlerinde acı dolu ifadeyle, 64 yaşındaki Jair Bolsonaro ile kendisinden 27 yaş küçük eşi Michelle Bolsonaro gülücükler saçarken görülüyordu. Paylaşıma şu yazı eşlik ediyordu:
"Macron'un Bolsonaro'yu niye rahat bırakmadığını şimdi anlıyor musunuz?"

Fransa Cumhurbaşkanı'nın eşinden dolayı Brezilyalı mevkidaşını kıskandığını ima eden ve 'cinsiyetçi' bulunan bu paylaşıma Bolsonaro'dan "Adamı aşağılamayın, ha, ha" yanıtı gelmişti. 

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun eşi kızı yaşında. Çiftin arasında 27 yaş fark var. (üstte)
Fransa Devlet Başkanı Macron'un karısı ise kendisinden 24 yaş büyük. (altta)

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