Türkçeyi yasakladı! Derik başkanı terörist akrabalarının hepsini işe aldı

MARDİN’in Derik ilçesinde HDP’li Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, işten çıkarttığı şehit yakınlarının yerine akrabaları dağda terörist olanları aldı. Esmez'in, belediyede Türkçe konuşmayı yasaklayarak tüm personeli Kürtçe konuşmaya zorladığı iddia ediliyor.

HDP'li Mülkiye Esmez, boşalan kadrolara örgütle aile bağları olan ve dağ kadrosunda terörist olan ve öldürülen kişilerin yakınlarını almaları tepkiye neden oldu.

Bir oğlu PKK'nın dağ kadrosunda terörist olan Burhan Temel, HDP'li Esmez'in makam şoförü oldu. Ağabeyi terör operasyonunda öldürülen Abdurrahman Sakin de eşbaşkan şoförü yapıldı. Babası Mustafa Aydın 1994'te PKK'ya erzak ve yiyecek götürürken öldürülen Rojin Aydın sekreter, hendek olaylarına katıldığı için kamudan atılan Mazlum Erek de kepçe operatörü kadrosuna alındı. Ablası PKK saflarında etkisiz hale getirilen Müslüme Bahçeci, hendek olaylarına katıldığı için cezaevinde yatıp çıkan Ahmet Yapıcı ve Mahsun Temel de belediyeye yerleştirildi.

Babasını da kadroya aldı

KCK'nın Derik sorumlusu olduğu iddia edilen babası Şerif Tekin hali hazırda cezaevinde bulunan Sinan Mervan Tekin de kadroyu alanlar arasında yer aldı. Kayyum döneminde güvenlik soruşturmasından geçemediği için belediyedeki görevine son verilen Hediye Güneş de belediyenin kültür ve sosyal işler müdür vekili olarak görev yapıyor. Ayrıca Hamdullah Şen ve Abidin Ergin isimli şahısların da kayyum döneminde güvenlik soruşturması nedeniyle işten çıkarıldığı, HDP'li belediyeyle birlikte yeniden kuruma alındığı öğrenildi.

Şehit ailelerinden tepki

Konuyla ilgili gazetecilere yazılı açıklama yapan Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyon Başkanı Orhan Kandemir, yakınları ve devlete yakın kim varsa hedef alınarak örgütün bölgede vatandaşlara psikolojik baskı başlattığını dile getirdi. Kandemir, "Ahmet Türk'ün göreve gelmesi ile başlayan ve terör sempatizanlarının bölgede psikolojik olarak başlattığı hadiseler devam ediyor. Derik örgütün kalesi gibi gösterilmeye çalışılıyor. Devletimizin gerekli işlemleri yapacağına inanıyoruz. Terör örgütü PKK'nın Mardin'in insanlarına bölgeye zarar vermesine asla izin verilmeyecektir. Örgüt kan kaybı yaşıyor. Artık kimse çocuğunu dağa yollamıyor. Seçildikleri devletin belediyesini kullanarak güç kazanmaya vatandaş üzerinde psikolojik baskı oluşturmaya, Derik belediyesinde Türkçe konuşmayı yasaklayarak bölgede etnik köken kavgası çıkarma gibi yeni bir stratejileri var. Biz biliyoruz ki Türk ve Kürt tarihten buyana kardeş PKK kalleş. Şanlı ordumuz Türkiye Cumhuriyeti güvenlik güçleri ve İçişleri Bakanlığımızın gereğini yapacağına inancımız tamdır” dedi.