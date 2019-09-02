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Magnum çekilişi ne zaman 2019 büyük ödül sonucu ne zaman?

Magnum çekilişi ne zaman 2019 büyük ödül sonucu ne zaman?

Türkiye'nin en çok tercih edilen dondurma devlerinden biri olan Algida bu sene de çekilişle iki talihliye Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil hediye edecek. Peki 2019 Magnum Maserati başvurusu nasıl olacak, 2019 magnum çekiliş sonucu ne zaman belli olacak. İşte başvuru katılım şartları

Dondurma ve çikolatada haz otoritesi olan Magnum, bu yıl gerçek hazzın peşinden gidenleri iki Maserati ile ödüllendiriyor. Her sene çekilişle 1 talihlisine araba hediye eden magnum bu sene 2 kişiye Maserati Ghibli Diesel 275hp 2018 Model Otomobil hediye edecek. Peki magnum çekilişi başvuru nasıl oluyor, 2019 magnum çekiliş sonuçları ne zaman hangi ayda belli olacak?

Magnum, gerçek hazzın peşinden gidenleri iki Maserati ile ödüllendirecek. Maserati’ler, Magnum çubukları üzerindeki şifreyi 2992’ye SMS yoluyla veya magnum.com.tr web sitesi üzerinden 30Eylül’e kadar gönderenler arasında yapılacak çekilişle sahiplerini bulacak. Çekiliş, 14 Eylül’de noter huzurunda gerçekleşecek.

Magnum 15 yıldır haz tutkunlarını sürpriz hediyeler ile ödüllendiriyor ve her yıl çıtayı yükseltiyor. Şimdiye dek, Magnum’un promosyon kampanyalarında 16 kişi lüks otomobil, bir kişi Beneteau Yelkenli Tekne, beş kişi ise lüks daire sahibi oldu. Bunun yanı sıra dünyanın birçok noktasına seyahat etme fırsatı yakaladılar. 2

004 yılından bu yana her yıl farklı bir sürpriz hediye kampanyası ile ilgileri üzerine toplayan Magnum, şimdiye dek Aston Martin, Lamborghini, Porsche Boxster, Porsche Cayman, Maserati gibi 13 lüks marka otomobili İstanbul, Bursa, Mersin, Kırklareli, Nevşehir, Ordu, Konya, Niğde gibi şehirlerde yaşayan Magnum severlere hediye etti.

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