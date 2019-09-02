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İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Bitlis’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Bitlis’te 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında bir grup teröristin tespit edildiğini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyon ile 5 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi. 

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