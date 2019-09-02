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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adli yıl açılışıyla ilgili sert tepki!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adli yıl açılışıyla ilgili sert tepki!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle ilgili sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 'Yönetilemeyen Türkiye' başlığıyla paylaştığı mesajda, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nun 21 Ocak 2019 tarihinde oy birliğiyle aldığı Cumhurbaşkanlığı Sarayı inşasıyla ilgili kararı hatırlatarak, şu soruları sordu: 

Soru 1: Yargının bağımsız, tarafsız ve gerçekten adalet dağıttığı bir ülkede, Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun oy birliği ile yasal bulmadığı resmi bir binada adli yıl açılış töreni yapılabilir mi?

Soru 2: Danıştay Başkan ve üyeleri yasal olmadığı kendi yargı kararıyla kesinleşmiş bir binada adli yıl açılış törenlerine katılabilir mi?

Soru 3: Tören aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanının himayelerinde gerçekleşecek… Bir siyasi parti genel başkanının himayelerinde adli yıl açılış töreni olur mu?

Kılıçdaroğlu, "soruların yanıtı evet ise o ülkede bir yönetim krizi var demektir." dedi. 

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