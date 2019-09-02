HABER /  GÜNCEL

23 Haziran seçimleri görevli ücretleri ne zaman ödenecek?

23 Haziran seçimleri görevli ücretleri ne zaman ödenecek?

23 Haziran 2019 Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçimi gerçekleştirildi. İstanbul seçimlerinde görev alan sandık görevlileri, kat görevlileri ve seçimde yer alan vatandaşlar seçim parası ödemesi ne zaman merak ediyor.

23 Haziran seçim parası ne zaman yatacak? 23 Haziran tarihinde İstanbullular, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını seçmek üzere sandık başına gittiler. İBB seçimlerinde sandık başında görevli vatandaşlar seçim parasının ne zaman yatacağı üzerine araştırma yapıyorlar. Peki 23 Haziran seçim parası ne zaman yatacak?

YÜKSEK SEÇİM KURULU

-Başkan ve Üyeler 261,00 TL

-Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

-İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, Mali Hizmetler Uzmanı,) 126,00 TL

-Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

-Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı

-Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

-Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

-Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

 23 HAZİRAN SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ NE ZAMAN YATACAK?

Yüksek Seçim Kurulu'ndan sandık görevlisi ücretlerinin ne zaman yatırılacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Erdoğan'dan her adli yıl açılışı öncesi yaşanan tartışmaya tepki! Hepimizin evidir!
Erdoğan'dan her adli yıl açılışı öncesi yaşanan tartışmaya tepki! Hepimizin evidir!
Diagne 'acil bir işim çıktı' deyip Anderlecht'e transferi baltaladı
Diagne 'acil bir işim çıktı' deyip Anderlecht'e transferi baltaladı
Bakan Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi
Bakan Ziya Selçuk 1 milyon öğretmene seslendi
Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın olduğu toplantıda söyledi! Ne muhalifiz ne destekçiyiz
Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın olduğu toplantıda söyledi! Ne muhalifiz ne destekçiyiz
AK Parti'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için yeni önlem!
AK Parti'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için yeni önlem!
Abdulkadir Selvi açıkladı! Ak Parti'de radikal değişiklikler olabilir
Abdulkadir Selvi açıkladı! Ak Parti'de radikal değişiklikler olabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa etsin
Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa etsin
Varisli bacakları gören horoz yaşlı kadını gagalayıp öldürdü
Varisli bacakları gören horoz yaşlı kadını gagalayıp öldürdü
Aybike Esin Tumluer kimdir cinsiyet değiştirdi erkek haline yorum yağdı
Aybike Esin Tumluer kimdir cinsiyet değiştirdi erkek haline yorum yağdı
Diagne'den Galatasaray'a veda
Diagne'den Galatasaray'a veda
2-8 Eylül Haftalık Burç Yorumları Hande Kazanova
2-8 Eylül Haftalık Burç Yorumları Hande Kazanova
Tescilli dünya güzeli Yasak Elma'ya transfer oldu yeni sezonda olay yaratacak
Tescilli dünya güzeli Yasak Elma'ya transfer oldu yeni sezonda olay yaratacak
Yorumlar