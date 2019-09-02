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Diagne 'acil bir işim çıktı' deyip Anderlecht'e transferi baltaladı

Diagne 'acil bir işim çıktı' deyip Anderlecht'e transferi baltaladı

Club Brugge'a kiralanmadan önce Anderlecht'le anlaşma üzere olan Diagne, Belçika ekibini son anda ters köşeye yatırdı.

Kolombiyalı golcü Radamel Falcao'yu İstanbul'a getirterek bombayı patlatan Galatasaray, transfer döneminin bitmesine sayılı saatler kala Diagne'yi elinden çıkarmayı başardı ancak Senegalli isim ilginç bir tavır sergiledi.

Club Brugge'a kiralanmadan önce Anderlecht'le anlaşma üzere olan Diagne, Belçika ekibini son anda ters köşeye yatırdı.

''Acil bir işim var diyerek telefonu kapadı''
Konuyla ilgili konuşan Anderlecht yöneticileri, “Her konuda anlaşmıştık. Protololü imzalatalım ve hangi forma numarasını istersin diye sormuşken acil bir işim var diyerek telefonu kapadı. Acil işi Brugge ile sözleşme imzalamasıymış.” ifadelerini kullandı.

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