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Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa etsin

Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş istifa etsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet'in 30 Ağustos'taki hutbesinde Atatürk'ün ismini anmamasına tepki gösterdi ve Ali Erbaş'ın istifa etmesi gerektiğini belirtti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı da olan Türkgün gazetesi yazarı ve Kutlu Sesleniş dergisinin yazı işleri müdürü Yıldıray Çiçek, Diyanet'in 30 Ağustos'taki hutbesinde Atatürk'ün ismini anmamasına tepki gösterdi. Çiçek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın görevi bırakması gerektiğini söyledi.

"Atatürk ismi bilinçli bir şekilde yok sayılmaktadır''
Çiçek'in "Atatürk'ü sevmiyorsan, onun kurduğu kurumda ne işin var?" başlığıyla Türkgün'de yayınlanan yazısından bir bölüm şöyle: "Prof. Dr. Ali Erbaş'ın başında bulunduğu Diyanet İşleri Başkanlığı yine Atatürk yüzünden tartışmaların odağında. Çünkü bu kurumu yöneten zihniyet Atatürk'ü anması ve ardından bir Fatiha göndermesi gereken hangi zaman olursa olsun Atatürk'ü yok sayarak, Türk tarihi ve Cumhuriyet değerleriyle açıktan kavga etmektedir. Bu kurumda alenen bir Atatürk düşmanlığı yapılmakta ve Atatürk ismi bilinçli bir şekilde yok sayılmaktadır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı da olan Türkgün gazetesi yazarı ve Kutlu Sesleniş dergisinin yazı işleri müdürü Yıldıray Çiçek.


''Vefasızlık ve nankörlük örneği''
Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat kurduğu Diyanet İşleri Başkanlığının bunu yapması büyük bir vefasızlık ve nankörlük örneği olmaktadır. Atatürk'ün kurduğu bir kurumda başkanlık sıfatı taşıyacak ve o kurumdan maaş alacaksın, o kurumun sıfatından dolayı gittiğin her yerde kapılar sonuna kadar sana açılacak ama Atatürk'ten bir cümlelik övgüyle bahsetmeyecek ve cuma hutbelerinde cami cemaatini Atatürk'ün ardından bir Fatiha okumaya davet etmeyeceksin…

"İstifasını bugün sunması doğru olacaktır"
Türkiye'de bir Diyanet İşleri Başkanı ilk defa bu derecede tepkilerin odağındadır. Böylesine önemli kurum onun yüzünden itibar suikastine uğramaktadır. Camilerde artık Atatürk'ü anmama konusu kavgalara sebebiyet vermektedir. Ankara'da cemaati bölen kavgaya da şahit olduk. Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Atatürk'e alerjisi varsa, düşmanlığı sürekli büyüyorsa ve kendini bu konuda düzeltemiyorsa yapması gereken "Atatürk gibi birinin kurduğu kurumda benim yönetici olmam ruhuma, düşüncelerime, fikirlerime aykırı " diyerek istifasını bugün sunması doğru olacaktır."

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