Diagne'den Galatasaray'a veda

Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralanan Diagne, yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı takıma veda etti.

Galatasaray'dan Club Brugge'a kiralık olarak gidecek olan Mbaye Diagne, sağlık kontrolünden geçti ve sarı-kırmızılı kulübe sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan golcü futbolcu şu ifadeleri kullandı; "Galatasaray'a her şey için teşekkür ederim. Tüm takım arkadaşlarıma ve teknik heyete teşekkür ederim. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. Kısa bir ilişkimiz olsa da çok yoğundu, zafer doluydu ve tatmin ediciydi. Sonsuza kadar ailem kalacaksınız."



