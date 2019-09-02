Külliye'de Adli Yıl açılış töreni yapılıyor! Yargıtay Başkan Cirit AP raporunu topa tuttu

Adli Yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde başladı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit açıklamalarda bulundu. Cirit AP raporuna çok sert tepki gösterdi.

Adli Yıl Açılış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törenle başladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı üyeleri ve baro başkanları katıldı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit yargı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunda Türk yargısı hakkında sert eleştirilerde bulunduğunu hatırlayan Cirit, bu rapor için"değersiz bir kağıt parçası. AB tutumuyla Türk yargısı önünde değer kaybetmiştir" dedi.

Yargıtay Başkanı Cirit'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı, tüm yargı şehitlerimizi, 15 Temmuz'da yaşamlarını yitiren demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir. Hâkimler olarak bizler Türk milletinden aldığımız yargı yetkisini kullanıyoruz.

AP raporuna sert tepki

Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkındaki raporu "değersiz bir kağıt parçasıdır. AB tutumuyla Türk yargısı önünde değer kaybetmiştir.

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