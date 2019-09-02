HABER /  GÜNCEL

Külliye'de Adli Yıl açılış töreni yapılıyor! Yargıtay Başkan Cirit AP raporunu topa tuttu

Külliye'de Adli Yıl açılış töreni yapılıyor! Yargıtay Başkan Cirit AP raporunu topa tuttu

Adli Yıl açılış töreni Cumhurbaşkanlığı Külliye'sinde başladı. Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit açıklamalarda bulundu. Cirit AP raporuna çok sert tepki gösterdi.

Adli Yıl Açılış, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törenle başladı. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüksek yargı üyeleri ve baro başkanları katıldı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit yargı gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunda Türk yargısı hakkında sert eleştirilerde bulunduğunu hatırlayan Cirit, bu rapor için"değersiz bir kağıt parçası. AB tutumuyla Türk yargısı önünde değer kaybetmiştir" dedi.

Yargıtay Başkanı Cirit'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Kaybettiğimiz fedakar meslektaşlarımızı, tüm yargı şehitlerimizi, 15 Temmuz'da yaşamlarını yitiren demokrasi şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

Yargı Reformu Stratejisi'nde öngörülen 9 amacın gerçekleştirilmesi, adalet sistemimizin daha da güçlenmesine katkı sağlayacak.

Yargının, yasama ve yürütme organı başta, tüm güç odakları karşısında bağımsız olması, hukuk devletinin değişmez ilkesidir. Hâkimler olarak bizler Türk milletinden aldığımız yargı yetkisini kullanıyoruz.

AP raporuna sert tepki

Avrupa Birliği'nin Türkiye hakkındaki raporu "değersiz bir kağıt parçasıdır. AB tutumuyla Türk yargısı önünde değer kaybetmiştir.

Ayrıntılar geliyor...

SON DAKİKA HABERLERİ
Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın olduğu toplantıda söyledi! Ne muhalifiz ne destekçiyiz
Metin Feyzioğlu Erdoğan'ın olduğu toplantıda söyledi! Ne muhalifiz ne destekçiyiz
AK Parti'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için yeni önlem!
AK Parti'den Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu için yeni önlem!
Egemen Bağış'tan FETÖ iddialarına yanıt: Yalan haber mağduruyum
Egemen Bağış'tan FETÖ iddialarına yanıt: Yalan haber mağduruyum
Başakşehir resmen açıkladı! Arda Turan'dan görülmemiş fedakarlık
Başakşehir resmen açıkladı! Arda Turan'dan görülmemiş fedakarlık
Ünlü ekonomist Doç. Dr. Ümit Akçay’dan uyarı! Henüz dip görülmedi
Ünlü ekonomist Doç. Dr. Ümit Akçay’dan uyarı! Henüz dip görülmedi
Kritik büyüme verileri açıklandı İşte doların ilk tepkisi! Kur bugün kaç para 2 Eylül 2019
Kritik büyüme verileri açıklandı İşte doların ilk tepkisi! Kur bugün kaç para 2 Eylül 2019
ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor "üç büyükler"e geçit vermiyor
Trabzonspor "üç büyükler"e geçit vermiyor
Napoli, Llorente'yi transfer etti
Napoli, Llorente'yi transfer etti
2022 maaşlarına zam mı geldi eylül ayı ödemesi ne zaman?
2022 maaşlarına zam mı geldi eylül ayı ödemesi ne zaman?
Aurelien Chedjou Fransa'ya geri döndü
Aurelien Chedjou Fransa'ya geri döndü
Beşiktaş Abdoulay Diaby için Sproting ile anlaştı
Beşiktaş Abdoulay Diaby için Sproting ile anlaştı
İsrail ile Hizbullah arasında çatışma!
İsrail ile Hizbullah arasında çatışma!
Yorumlar 4 yorum