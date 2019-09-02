Abdulkadir Selvi açıkladı! Ak Parti'de radikal değişiklikler olabilir

Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara gibi illerin kaybedilmesi sonrası AK Parti'de bir değişim bekleniyordu. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında ''son bir haftada aldığım bilgiler radikal değişikliklerin olabileceği yönünde'' ifadesini kullandı.

Selvi, Erdoğan’ın tatilde güvenirliğinden emin olduğu birkaç dostu ile görüştüğünü ve kanaatlerini aldığını belirtti. Selvi yazısında, “22 Ağustos tarihli ‘Erdoğan radikal değişiklikler yapacak mı?’ başlıklı yazımda “Radikal değişiklikler beklemiyorum” demiştim. Ama son bir haftada aldığım bilgiler radikal değişikliklerin de olabileceği yönünde. Erdoğan’ın iki ihtimali de değerlendirdiği yönünde güçlü sinyaller alıyorum. Ama Erdoğan hangisini tercih edecek o belli değil” ifadesini kullandı. Selvi'nin yazısı şöyle:

Millet sıkıntıda duygusal kopuşlar yaşanıyor eğerlendirmesi yapıldı

Erdoğan’a “Millet sıkıntıda” ve “Partiden duygusal kopuşlar yaşanıyor” şeklinde değerlendirmelerin yansıtıldığı söyleniyor. Kâhin olmaya gerek yok. Seçim sonuçları da bunu ortaya koyuyor. Evet, Erdoğan seçimlerde başarılı olduk diyor, eski arkadaşlarımız bizi sırtımızdan hançerledi şeklinde değerlendirmeler yapıyor ama sıkıntıları görecek kadar da realist bir lider.

Erdoğan değişim konusunda bir tercih yapma aşamasında

Erdoğan’ın değişim konusunda bir tercih yapma aşamasında olduğu söyleniyor.

1- Köklü bir değişiklik yapacak? Kamuoyunu heyecanlandıracak ve kapsamlı bir değişikliğe imza atacak.

2- Partide ve kabinede bazı değişiklikleri yapmakla yetinecek. Partide 6 genel başkan yardımcısının değişmesi, 4-6 bakanın yenilenmesi gibi değişikliklerle yetinecek.

Erdoğan’ın kafasında iki seçeneği de değerlendirdiği söyleniyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasında iki seçeneği de değerlendirdiği söyleniyor. Ama şimdiye kadar bu iki seçenekten hangisini tercih edeceği yönünde en ufak bir işaret vermedi. Bu yönde kritik bir tarih ortaya çıktı. 18 Eylül’de MKYK toplantısı var. Erdoğan bu süreçte Konya, Sivas ve Kayseri mitinglerini de yapmış olacak. Bu mitingler neden önemli...Konya Davutoğlu’nun memleketi, Kayseri Abdullah Gül’ün.

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