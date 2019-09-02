TSK'ya teslim edilen ATAK sayısı kaç oldu? SSB Başkanı Demir açıkladı
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, T129 Atak helikopterinin 51'incisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımla duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından 51. T129 Atak helikopterinin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini duyurdu.
İsmail Demir Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımda "Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerimize yakın hava desteği veren T129 Atak helikopterimizin 51'incisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik." ifadelerini kullandı.
Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen operasyonlarda güvenlik güçlerimize yakın hava desteği veren T129 Atak helikopterimizin 51'incisini Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim ettik.👍— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) August 31, 2019
T129'un motorunu yerlileştirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. 🚁 pic.twitter.com/4S15zWwRH6
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri T129 Atak helikopteriden Brezilya'da gövde gösterisi