TSK'ya teslim edilen ATAK sayısı kaç oldu? SSB Başkanı Demir açıkladı

Teksas saldırısında ölenlerin sayısı arttı! Trump yine bildiğiniz gibi

Rıdvan Dilmen Abdülkadir Ömür için yapılan dudak uçuklatan teklifi açıkladı

Taksi ücretleri zammı yürürlüğe girdi! İndi bindi fiyatı bakın ne kadar oldu?