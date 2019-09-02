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MB başkan yardımcılıklarına Çetinkaya ve Özbaş atandı

Demirören Haber Ajansı
MB başkan yardımcılıklarına Çetinkaya ve Özbaş atandı

Merkez Bankası başkan yardımcılıklarına Borsa İstanbul (BIST) eski Genel Müdürü Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş atandı.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "31 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile boş bulunan Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevlerine Murat Çetinkaya ve Oğuzhan Özbaş atanmıştır" denildi. Yapılan atamalar ile birlikte 12 Eylül'deki faiz kararı öncesi Merkez Bankası Para Politikası Kurulu da 7 tam üye sayısına da ulaştı.

Murat Çetinkaya kimdir?
Çetinkaya çalışma hayatına Ziraat Bankası'nda başladıktan sonra kamuda birçok banka ve iştirakte yönetici olarak görev aldı. Haziran 2017'de Borsa İstanbul'a Genel Müdür ve Takasbank'a Yönetim Kurulu Başkanı olan Çetinkaya, Nisan 2019'dan itibaren ise Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyordu.

Oğuzhan Özbaş kimdir?
Merkez Bankası'na Başkan Yardımcısı olarak atanan Özbaş, iş hayatına Ford Motor Company'de başladı ve şirketin hazine bölümünde 1998 yılına kadar görev yaptı. Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) Finansal Ekonomi doktorasını alan Özbaş, University of Southern California'da kurumsal finans, reel yatırım, kaynak dağılımı ve aktarımı, sermaye piyasası düzenlemesi ve iktisadi organizasyon teorisi alanlarında araştırmalar yaptı.

 

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