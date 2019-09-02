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Galatasaray Diagne'yi Club Brugge'e verdi

Demirören Haber Ajansı
Galatasaray Diagne'yi Club Brugge'e verdi

Galatasaray'da beklenen ayrılık... Sarı-ırmızı ekip, Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne'nin transferi için Club Brugge ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Diagne, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde rakip oldu.

Galatasaray Kulübü, Mbaye Diagne'nin geçici transferi konusunda Belçika'nın Club Brugge takımı ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin geçici transferi konusunda Club Brugge NV ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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