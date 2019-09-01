Fenerbahçe'nin yeni transferi Luiz Gustavo İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin görüşmelerini sürdürdüğü ve kadrosuna katmaya yakın olduğu Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi. Gustavo'nun sarı-lacivertli yöneticilerle sözleşmenin son detaylarını görüşeceği öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Fransa'nın Marsilya ekibinden transfer ettiği 32 yaşındaki defans oyuncusu Luiz Gustavo, İstanbul'a geldi.

Sarı-lacivertli yönetimin gizli bir operasyonla İstanbul'a getirdiği tecrübeli oyuncunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Gustavo'nun ayrıca bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçını da tribünden takip edeceği belirtildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf sonrası 32 yaşındaki futbolcunun İstanbul'da olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin başarılı bir operasyonla İstanbul'a getirdiği oyuncunun forması da sosyal medyada paylaşıldı.