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Galatasaray Florin Andone'yi kiraladı

Anadolu Ajansı
Galatasaray Florin Andone'yi kiraladı

Galatasaray'da transfer bombaları art arda patlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Brighton forması giyen santrfor Florin Andone'nin transferi için futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi.

Galatasaray Kulübü, Brighton&Hove Albion Kulübü ile Rumen futbolcu Florin Andone'nin geçici transferi ile ilgili görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) bildirdi. 

Sarı-kırmızılı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Florin Andone'nin kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü Brighton & Hove Albion FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır" denildi.

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