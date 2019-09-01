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Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'de bir terörist teslim oldu

Hakkari'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda ikna edilen bir terörist teslim oldu.

HAKKARİ'de PKK'lı terörist, jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda, ekiplerce ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. 

Teröristin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı tespit edildi. 

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