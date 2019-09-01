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Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan Suriyeli evinde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı
Kahramanmaraş'ta yalnız yaşayan Suriyeli evinde ölü bulundu

KAHRAMANMARAŞ'ta, Suriye uyruklu 42 yaşındaki Mahmut Kemal, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, öğlen saatlerinde, Kayabaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatlarda boyacılık yapan Mahmut Kemal, komşusu ile çarşıya gitmek için sözleşti ancak evden çıkmadı. Bunun üzerine meraklanan komşusu eve gidip, kapıyı çaldı. Açanın olmaması üzerine komşu, pencereden girdiği evde Kemal'i yerde hareketsiz yatarken buldu. 

Otopsi için kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Mahmut Kemal'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kemal'in cesedi ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

5 yıldır aynı mahallede yaşıyordu

Mahmut Kemal'in 5 yıldır Kayabaşı Mahallesi'nde yaşadığı ve ailesinin 2 ay önce Suriye'ye gittiği öğrenildi. Kemal'in komşularından Cemile Özkan, yemek yaparken sesler duyduğunu belirterek, "Dışarı çıktığımda 'Mahmut öldü' dediler. 'Ne ölmesi belki de bayılmıştır ambulans çağıralım' deyip Murat ağabeyin yanına koşup ambulansı aramasını istedim. Ambulans gelince öldüğü ortaya çıktı" diye konuştu.



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