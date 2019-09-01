Fenerbahçe transferi bitirdi Luiz Gustavo ile 3 yıllığına anlaşıldı

Yaz sezonu transfer döneminde eksiklerini büyük çoğunlukla gideren Fenerbahçe, son olarak kadrosuna katmak istediği Luiz Gustavo ile 3 yıllığına anlaşmaya vardı.

Süper Lig'de Trabzonspor engelini geçerek 3'te 3 yapmak isteyen Fenerbahçe, aynı zamanda aylardır gündeminde olan Luiz Gustavo'da mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına imza atacağı yıldız futbolcu bu akşam İstanbul'a gelecek.

5,5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek olan Gustavo'nun senelik de 3,5 milyon euro net ücret kazanacağı öğrenildi.

Fransa basınında yer alan habere göre Marsilya'nın orta saha için Valentin Rongier ile görüşmeye başlaması da Luiz Gustavo'nun Fenerbahçe'ye imza atmasındaki en önemli neden olarak gösterildi.