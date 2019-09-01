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İstanbullu 24 saat ulaşım uygulamasını sevdi 2 gecede 35 bin kişi kullandı

İstanbullu 24 saat ulaşım uygulamasını sevdi 2 gecede 35 bin kişi kullandı

İstanbul'da, cuma ve cumartesi günleri gece çalışan metroları ilk 2 gecede 35 bin yolcu kullandı. En yoğun gün ise cumartesi gecesi oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, cuma ve cumartesi günleri metro ulaşımının 24 saat olmasının ardından ilk haftanın bilgilerini paylaştı. 30 Ağustos'u 31 Ağustos'a ve 31 Ağustos'u 1 Eylül'e bağlayan iki gecede 35 binden fazla kişi gece metrosunu kullandı.

"İstanbullular 24 saat ulaşımı sevdi"

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbullular 24 saat ulaşımı sevdi. 6 hatta yapılan 24 saat metro seferlerinden Cuma gecesi 13288, Cumartesi ise 22362 vatandaşımız yararlandı" ifadelerini kullandı.

Cuma-Cumartesi 24 saat ulaşım

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 6 metro hattıyla 24 İETT hattında cuma ve cumartesi günleri 24 saat ulaşım başlayacağını duyurmuştu.

Gece ulaşımı saat 00.30-5.30 arasında yapılıyor.

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