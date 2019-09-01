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Türkiye Japonya'yı devirdi Dünya Kupası'na rahat başladı

Türkiye Japonya'yı devirdi Dünya Kupası'na rahat başladı

ÇİN'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Türkiye, Japonya'yı 86-67 mağlup etmeyi başardı.

FIBA Dünya Kupası'nın ikinci gününde Türkiye ile Japonya karşı karşıya geldi. E Grubu'ndaki ilk maçında Japonya karşılaşan 12 Dev Adam, organizasyona galibiyetle başladı.

Mücadeleye Doğuş Balbay, Melih Mahmutoğlu, Cedi Osman, Ersan İlyasova, Semih Erden ilk beşiyle başlayan Milli Takım, ilk çeyrekten itibaren önde götürdüğü oyunu maç sonuna da yansıtınca galibiyet kaçınılmaz oldu.

İşte karşılaşmanın detayları:

türkiye

En skorer isimler
Dünya Kupası'na iyi başlayan Türkiye'de Ersan İlyasova ve Melih Mahmutoğlu 17 sayı atarak maçın en skorer oyuncuları oldu. Cedi Osman ise 12 sayı ile mücadele etti.

Sonraki maç ABD ile
Türkiye A Milli Basketbol Takımı, grupta bir sonraki maçında 3 Eylül tarihinde ABD ile karşılaşacak. Ardından Milliler, 5 Eylül'de Çekya ile grubun son maçını oynayacak.

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