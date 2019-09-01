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Roma'dan Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksander Kolarov'a teklif

Roma'dan Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Aleksander Kolarov'a teklif

Roma, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde günlerdir yer alan oyuncusu Aleksandar Kolarov için kararını verdi. İtalyan kulüp, yıldız oyuncuyu takımda tutmaya karar verdi.

Fenerbahçe'nin uzun süre kadroya katmak için uğraştığı Sırp futbolcu için Roma'nın sözleşme uzatma teklifinde bulunduğu belirtildi.

İtalya'nın La Gazzetta dello Sport gazetesinin haberine göre Roma, sözleşmesi 2020 yılına bitecek olan Kolarov'un sözleşmesini 2021'e kadar uzatmak istiyor.

1+1 yıllık teklif yapılacak
Roma'nın 33 yaşındaki futbolcuya 1+1 yıllık teklifte bulunacağı, böylece Inter ve Fenerbahçe'ye kapıların tamamen kapanacağı kaydedildi.

kolarov

Dzeko'nun da sözleşmesini uzatmıştı
Roma, geçtiğimiz günlerde de takımdan ayrılacağı iddia edilen ve Kolarov ile yakın arkadaş olan Edin Dzeko'nun da sözleşmesini uzatmıştı.

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