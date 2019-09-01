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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yargı reformu açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den Yargı reformu açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır" dedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül "Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır. Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır" dedi.

Adalet Bakanı Gül'ün konuşmasından satırbaşları;

"Yargı Reformu Strateji Belgesi, yeni adli yılın temel ajandası ve yol haritası niteliğini taşımaktadır.

Yeni adli yıl, reformcu ve kararlı bir yaklaşımla temel hak ve özgürlüklerin teminatı olan hukuk devleti ilkesini derinleştirme dönemi olacaktır.

Yargı Reformu Strateji Belgesiyle milletimize taahhüt ettiğimiz hedefleri demokratik ve çoğulcu zeminde birer birer hayata geçireceğiz.

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