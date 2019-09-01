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Van'da minibüs ve garajda 137 kilo eroin ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı
Van'da minibüs ve garajda 137 kilo eroin ele geçirildi

VAN'da, polis ekiplerince narkotik köpeği 'Oscar' ile  park halindeki minibüs ile garajında yapılan aramalarda, çuvalların içinde 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi'nde, devriye görevi sırasında, park halindeki minibüste arama yaptı.

Aramaya 'Oscar' da katıldı

Narkotik köpeği 'Oscar' ile minibüs ve garajında yapılan detaylı aramada, 8 çuval içinde 137 kilo 280 gram eroin ele geçirildi. Soruşturma sürdürülürken, 1 kişi de gözaltına alındı.

8 ayda 4 ton eroin

Öte yandan Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 1 Ocak- 31 Ağustos'ta düzenlediği operasyonlarda, 4 ton eroin ele geçirildi. 

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