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IŞİD bomba yüklü iki inekle saldırı düzenledi

IŞİD bomba yüklü iki inekle saldırı düzenledi

Irak'ta IŞİD mensuplarının iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirerek saldırı düzenlediği bildirildi.

Irak ordusundan yüzbaşı Ekrem el-Abidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, IŞİD mensuplarının alışılmadık bir eylemle, iki ineğin üzerine yükledikleri bombaları uzaktan kumandayla infilak ettirdiğini kaydetti. 

Yüzbaşı Ekrem el-Abidi, Diyala vilayetine bağlı Celavla nahiyesinin Islah köyünde gerçekleşen saldırıda bir kişinin yaralandığını belirtti. 

Her ne kadar Aralık 2017'de ülkenin IŞİD'den kurtarıldığı açıklaması yapılmış olsa da Iraklı yetkililere göre, doğudaki Diyala ve kuzeydeki Selahaddin ve Kerkük vilayetleri arasında abluka altındaki örgüt elemanları ferdi olarak bazı silahlı saldırılarda bulunmaya devam ediyor. 

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