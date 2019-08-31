HABER /  YEREL
ADV Tatilin son dakikaya kaldıysa bu fırsatları incele!

İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi 15 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı
İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi 15 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü

İSTANBUL Sultanbeyli’de bir kişi, boşanma aşamasında olduğu karısını defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayet zanlısı gözaltına alınırken, kadının olaydan 2 gün önce de kocasından dayak yediği öğrenildi.

İSTANBUL Sultanbeyli’de Ömer Y. ile boşanma aşamasında olduğu 4 çocuk annesi Zeynep Y. (35) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Y., eşi Zeynep Y.’yi boynundan ve sırtından defalarca bıçakladı. Aldığı bıçak darbeleriyle yere yığılan genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Ömer Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“İşkence edip öldürmüş”

Zeynep Y.’nin akrabalarından Gamze Çevik, çiftin 15 senelik evli ve 4 çocuklarının olduğunu söyleyerek, “Kocası olacak kişi, dayımın kızını zorla taciz etmeye çalışmış. 15 gün boyunca çocuklarının gözü önünde aç susuz bırakmış. Ölüme terk edilmiş. Daha sonra dayımın kızını birkaç kez bıçaklayarak öldürüyor. Önce işkence ediyor, sonra öldürüyor. Biz artık kadın şiddetlerine, ölümlerine dur demek istiyoruz. Benim dayımın kızı öldü, başka kadınlar ölmesin. İdam gelsin, başka bir şey diyemiyorum” dedi.

“Bize gelip, ‘Dayak yedim’ dedi”

Genç kadının yeğeni K.B. ise, “Teyzem 2 gün önce akşam bize geldi, ‘Dayak yedim. Sabah gelecektim, kapıyı kilitlediği için çıkamadım’ dedi. Akşama kadar beklemiş, akşam geldi bize. Kumandayla ağzına vurmuş, patlatmış. Çocukları da dışarı çıkarmış. Dün babam sürekli gidip geldi kontrol etti. Sabah kalktık. Ölmüş, öldürmüş” diye konuştu.

Öte yandan şüpheli Ömer Y.’nin cinayetten önce 4 çocuğunu İzmit’teki ailesinin evine götürdüğü öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Turhan İstanbul İzmir otobanını kullanan araç sayısını açıkladı
Bakan Turhan İstanbul İzmir otobanını kullanan araç sayısını açıkladı
BAE Dubai Havalimanı'nda çalışmalar ekonomik kriz nedeniyle durduruldu
BAE Dubai Havalimanı'nda çalışmalar ekonomik kriz nedeniyle durduruldu
Bursa'da otomobil bagajında bulunan kayıp kişi öldü
Bursa'da otomobil bagajında bulunan kayıp kişi öldü
Harp Okulları diploma töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...
Harp Okulları diploma töreni! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar...
Diyarbakır'da HDP'li başkanlarla buluşan İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
Diyarbakır'da HDP'li başkanlarla buluşan İmamoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar
Batman'da kan davalısını bıçaklayıp ölene kadar başında beklemişti! Yeni görüntüleri patladı
Batman'da kan davalısını bıçaklayıp ölene kadar başında beklemişti! Yeni görüntüleri patladı
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı azaldı
Yasa dışı balık avcılığına 18 milyon lira ceza
Yasa dışı balık avcılığına 18 milyon lira ceza
İSO'dan son doğal gaz zamlarına ilişkin açıklama
İSO'dan son doğal gaz zamlarına ilişkin açıklama
Silivri'de çiğ köfteci kadın kediye tekme atarak savurdu! Tepkiler çığ gibi
Silivri'de çiğ köfteci kadın kediye tekme atarak savurdu! Tepkiler çığ gibi
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Erdoğan ve devlet erkanından Anıtkabir ziyareti! Büyük zaferin 97. yılı
Yorumlar