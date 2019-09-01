Erdoğan yeni av sezonunu açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni balık sezonunun açılış törenine katıldı. Erdoğan, denizlerdeki kirlilik için uyarıda bulundu balıkçıları da kaçak avlanmalara karşı dikkatli olmalarını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, su ürünleri sektörünün 53 bin kişiye doğrudan 250 bin kişi de dolaylı istihdam sağladığını söyledi. Su Ürünleri Kanunu'nda düzenleme yapacakları müjdesini de veren Erdoğan, balıkçılara desteklerin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, İstanbul'da balık sezonunun açılışına katıldı. Denizlerdeki kirlenmeye dikkat çeken Erdoğan, balıkçılara bol kazançlı bir sezon diledi.

Erdoğan, katıldığı törende kaçak ve bilinçsiz avcılığın gelecek nesillerin haklarının gasp edilmesi olduğunu söyledi. Denizlerdeki kirliliğin balık çeşidini azalttığını anlatan Erdoğan, bu konuda gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı satır başları;

"2020 su ürünleri açılış sezonunun açılış töreni vesilesiyle Poyrazköy'de toplanmış bulunuyoruz. İnşallah bu geceden itibaren balıkçılarımız "Vira Bismillah" diyerek denizlere açılacak, önümüzdeki 7,5 ay boyunca rızıklarını arayacak.

Ağlarınızın hep dolu olmasını, dolu gelmesini temenni ediyorum. Biz üç tarafı denizlerle çevrili ülkesiyiz. İklim ve coğrafi olarak dünyanın en güzel konumlarından birine sahibiz. Deniz, doğal göl, baraj gölü ve gölet olmak üzere 26 milyon hektar su yüzey alanımız var. Denizlerimizde 500, iç sularımızda 370 balık türü bulunuyor. Bu türlerden yaklaşık 100'ünün de ticari avcılığı yapılıyor. Su ürünleri sektörü 53 bin kişiye doğrudan 250 bin kişiye dolaylı istihdam sağlıyor.

Erdoğan'dan yeni yasa müjdesi

2018 yılında 314 bin tonu avcılıktan 314 bin 600 tonu yetiştirecilikten 628 bin 600 ton su ürünü ürettik. İnşallah Mevlanı'nın yardımı, sizlerinde çabalarıyla bu rakamın yeni sezonda daha da artacağına inanıyorum. Siz balıkçılarımızın hasretle beklediği Su Ürünleri Kanunu'daki değişikliği teknik düzeyde tamamladık. Meclisimizin açılmasıyla beraber milletvekilimiz gerekli yasa teklifini parlamentomuza sunacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız soğuk hava depolarına balık işleme ve muhafaza tesislerine yönelik hibeler veriyor. 12 metreden küçük boyda gemisi bulunan 10 bin kıyı balıkçımızı 2017'den itibaren destek kapsamına aldık ve 21 milyon lira ödeme yaptık.

"Ciddi tehdit altında"

Denizlerimiz, göllerimiz, ormanlarımız hasılı insanın istifadesine sunulmuş her şey bizlere verilmiş bir emanettir. Emaneti sahibine teslim edinceye kadar onu en iyi şekilde korumak zorundayız. Milyonlarca insanın rızık kapısı denizlerimiz, göllerimiz ve okyanuslar çok ciddi tehdit altında. Her yıl 10 binlerce ton plastik atık denizlerimize boca ediliyor. Suyumuz toprağımız havamızla beraber denizlerimizde kirleniyor. Balık adeta o naylonlardan beslenir hale geliyor. Kirlilik sadece insanlara değil denizde yaşayan canlılara balıklara da çok ciddi zararlar veriyor.

Düşüncesizce denize atılan bir plastiğin çözülmesi 600 yılı, naylon kumaşın ki 40 yılı, misinanın çözülmesi de yaklaşık 600 yılı buluyor. İşin çok daha da vahimi bu atıkların deniz canlıları tarafından yenilmesidir. Son dönemde balık türlerinin azalmasının ana nedenlerinden biri işte artan bu kirliliktir.

"Plastik poşet kullanımı yüzde 300 oranında geriledi"

Bir diğer önemli sebepse av yasağına ve kurallarına dikkat edilmemesidir. Kaçak ve bilinçsiz avcılık gelecek nesillerin hakkını gasp etmek demektir. Ben hiçbir zaman hiçbir balıkçımızın böyle bir yanlışa düşmeyeceğine inanıyorum. Denizlerimizi korumak herşeyden önce balıkçılarımızın görevi.

Biz devlet olarak sene başında attığımız adımla plastik poşet kullanımı oranını yüzde 300 oranında geriletmeyi başardık. Kaçak kuralsız avlananlara yönelik yaptırımları da ağırlaştıracağız.

Sizlere bereketli bol kazançlı bir sezon diliyorum. Horonu yapan değerli gençlerimize teşekkür ediyorum."