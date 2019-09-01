Resmi açıklama geldi! Radamel Falcao Galatasaray'da

Galatasaray bir süredir görüşmelerini sürdürdüğü Radamel Falcao transferinde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Monaco'nun golcü futbolcusu Falcao'yu renklerine bağladığını resmen açıkladı.
Aylardır beklenen transfer nihayet gerçekleşti. Galatasaray, yaklaşık 2 ay süren transfer görüşmelerinin ardından Monaco'nun dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao'yu kadrosuna kattı. Yıldız futbolcu, bugün İstanbul'da olacak.
Sarı-kırmızılı kulüp, transferi resmi Twitter hesabından böyle açıkladı:
Profesyonel futbolcu Radamel Falcao García Zárate'nin Kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü AS Monaco FC ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/2ZNNASt60d— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ağustos 2019
Ahmet Bulut'tan 'Falcao' paylaşımı
Menajer Ahmet Bulut, Instagram hesabından Kolombiyalı golcünün müjdesini verdi. Fransa'da Monaco kulübüyle görüşmeleri sürdüren menajer Ahmet Bulut, Falcao ile fotoğrafını paylaşarak emoji ateşini yaktı.
İşte o paylaşım: