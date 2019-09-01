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ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! 5 ölü 25 yaralı

ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! 5 ölü 25 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde yine korkunç bir saldırı düzenlendi. Teksas'te bir AVM önünde düzenlenen silahlı saldırıda en az 5 kişinin öldüğü, 25 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre saldırı, Teksas eyaletinin Midland ve Odessa şehirleri arasındaki bölgede yer alan bir alışveriş merkezi civarında yaşandı.Söz konusu haberlerde, saldırganların kullandıkları araçlardan etraftaki insanlara rastgele ateş açtıkları bilgisi yer aldı.

5 ölü, 25 yaralı

Odessa kenti sözcüsü Devin Sanchez, saldırıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 25 kişinin de yaralandığını ifade etti.Saldırıyla ilgili olarak yerel halka güvenli yerlerde kalmaları çağrısı yapan polis, Texas Permian Basin Üniversitesinin de geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

Saldırganlardan biri öldürüldü

İki farklı araç kullanan iki saldırganın yakalanması için hemen takibe başladıklarını kaydeden Sanchez, söz konusunda saldırganlardan birinin çatışmada öldürüldüğünü belirtti.

Trump'a bilgi verildi

ABD Başkanı Donald Trump da resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanı William Barr'ın kendisini saldırıyla ilgili bilgilendirdiğini belirtti.FBI'ın ve güvenlik güçlerinin olayla yakından ilgilendiğini kaydeden Trump, gelişmeleri yakından takip edeceğini aktardı.

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