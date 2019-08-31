Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma Oğulcan Çağlayan’ın 17’nci dakikada ve Vida’nın 53’üncü dakikada attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Süper Lig'in 3. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk etti.

Çaykur Rizespor, 37. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Müsabakanın ilk yarısı bu skorla sona erdi.

53. dakikada Beşiktaş Vida'nın golü ile durumu 1-1 yaptı. Mücadelenin kalan dakikalarında başka gol olmayınca iki takım da sahadan 1 puan ile ayrıldı.

Maçtan önemli dakikalar

11. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Lens'in ceza sahası dışı çaprazından şutunda kaleci Gökhan Akkan, iki hamlede topu kontrol etti.

13. dakikada Gökhan Gönül, sağ kanattan ceza alanına ortasını gönderdi. Ljajic'in altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada sol kanatta topla buluşan Ruiz, pasını Boyd'a çıkardı. Bu oyuncunun ceza sahası içi sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Çaykur Rizespor savunmasından sekti. Ardından Güven Yalçın'ın ceza sahası içinde bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

33. dakikada Ljajic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda direkt kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan son anda kornere tokatladı.

37. dakikada Çaykur Rizespor golü buldu. Ani gelişen atakta Samudio, kendi yarı sahasından pasını De Pauw'a verdi. Bu oyuncu, kontrol ettikten sonra topu ceza sahasına doğru sokulan Oğulcan Çağlayan'a aktardı. Sol çaprazdan kale alanına giren Oğulcan'ın sağ ayağının dışıyla yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak iki kale direğinin birleştiği noktadan filelerle buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 1-0 önde bitirdi.

53. dakikada Beşiktaş beraberliği sağladı. Gökhan Gönül, ceza yayı önünden pasını sol kanattaki Caner Erkin'e verdi. Caner, sol çaprazdan kale alanına ortasını gönderdi. Vida'nın altıpasın önünde 2 rakip oyuncu arasından yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından ağlarla buluştu: 1-1.

73. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Gökhan Gönül, sağ kanatta çizgiye yakın bir noktadan kale alanına ortasını çıkardı. N'Koudou'nun arka direkte altıpasın önünden kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

88. dakikada Caner Erkin'in ceza yayının gerisinden sol ayağıyla yaptığı vuruşta kaleci Gökhan Akkan, sağına gelen topu yatarak çeldi. Daha sonra araya giren Çaykur Rizespor savunması, meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+8. dakikada Çaykur Rizespor gol pozisyonuna girdi. Sağ kanatta topla buluşan Samudio, ceza sahasına girdikten sonra pasını arka direğe gönderdi. Vetrih'in kale alanından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Stat: Vodafone Park

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup (Dk. 46 Douglas), Boyd (Dk. 46 N'Koudou), Ljajic, Lens (Dk. 86 Rebocho), Güven Yalçın

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk (Dk. 67 Orhan Ovacıklı), Abarhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, De Pauw (Dk. 80 Diomande), Boldrin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 61 Scepovic), Samudio

Goller: Dk. 37 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), Dk. 53 Vida (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 8 Lens, Dk. 56 Dorukhan Toköz, Dk. 74 Ljajic, Dk. 90+3 Rebocho, Dk. 90+4 N'Koudou (Beşiktaş), Dk. 58 Moroziuk (Çaykur Rizespor)