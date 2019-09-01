Kırıkkaleli iki kardeş aynı anda düğün yaparak evlendi

"Yanlışlık olduğunu düşündüm"

Gençlerin nikahını kıyan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da "Arkadaşlar bir salona iki düğün yazmışlar aynı saatte. Yanlışlık olduğunu düşündüm. Arkadaşlar sonra beni uyardı ve iki kardeşin düğünü olduğunu söylediler. İki kardeş olan gençlerin nikahını kıydım, rabbim haklarında hayırlısını versin bir ömür boyu mutluluklar diliyorum" diye konuştu.