Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri! Eksikler derbiyi etkileyecek

Süper Lig'de ilk iki haftayı galibiyetle kapatarak liderlik koltuğunda yer alan Fenerbahçe, 3. haftada Trabzonspor'u Ülker Stadı'nda ağırlayacak. 21.45'te başlayacak mücadelenin muhtemel 11'lerini, takımların sakatlıklarını ve eksiklerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Lige iyi bir başlangıç yapan ve ilk 2 maçından 6 puan çıkaran Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor.

Rakibi karşısında 22 yıldır Kadıköy'de yenilgi yüzü görmeyen sarı-lacivertliler, seyircisi önünde bordo-mavililere son olarak 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup olmuştu. Fenerbahçe, daha sonraki 22 iç saha maçında Trabzonspor karşısında 12 galibiyet, 10 beraberlik elde etti.

Fenerbahçe'de 3 eksik

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Hasan Ali Kaldırım, Mauricio Isla ve Victor Moses, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Sturridge kadroda yok

Trabzonspor'da ise UEFA Avrupa Ligi play-off turunda AEK maçında sakatlanan Abdülkadir Ömür ile henüz hazır olmadığı gerekçesiyle yeni transfer Sturridge, İstanbul deplasmanına götürülmedi.

22 yıldır galibiyet yüzü görmedi

En son sarı-lacivertli takımı İstanbul'da 23 Ağustos 1997'de 3-1 mağlup eden bordo-mavililer, rakibi önünde son 22 dış saha maçında 12 mağlubiyet, 10 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

9 sezon sonra 3'te 3 peşinde

Fenerbahçe, Trabzonspor'u yenmesi durumunda Süper Lig'e 9 sezon sonra 3'de 3 yaparak başlayacak.

Son olarak 2009-2010 sezonunda ligin ilk 3 maçını kazanan Fenerbahçe, daha sonraki 9 sezonun hiçbirinde bunu tekrarlayamamıştı. Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karşısında kazanması durumunda 10 yıl sonra lige 9 puanlık bir başlangıç yapmış olacak.

MUHTEMEL 11'LER



Fenerbahçe: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz, Kruse, Rodrigues, Muriç



Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Hüseyin, Novak, Mikel Obi, Sosa, Abdülkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Sörloth