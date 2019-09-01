CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Eylül mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Biz; dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı Dünya Barış Günü mesajında, "Biz; dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz. 1 Eylül #DünyaBarışGünü kutlu olsun." dedi.
Biz; dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz. 1 Eylül #DünyaBarışGünü kutlu olsun. pic.twitter.com/MYDOp0LoBD— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) September 1, 2019
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