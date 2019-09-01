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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Eylül mesajı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Eylül mesajı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda "Biz; dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz. 1 Eylül Dünya Barış Günü kutlu olsun" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden paylaştığı Dünya Barış Günü mesajında, "Biz; dünyada barış istiyoruz, bütün insanların kardeş olduğuna inanıyoruz. 1 Eylül #DünyaBarışGünü kutlu olsun." dedi.

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