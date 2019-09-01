Falcao geldi Diagne'ye yol gördündü! İşte anlaştığı takım

Galatasaray, Radamel Falcao'yla görüşmelere başladığını açıklarken, takımdan ayrılacağı gündemden düşmeyen Mbaye Diagne için transfer gelişmesinin olduğu öne sürülüyor.

Anderlecht, Mbaye Diagne transferinde mutlu sona çok yaklaştı.

Tutto Mercato'nun haberine göre, Belçika ekibi, Galatasaray'ın 27 yaşındaki golcüsünü satın alma opsiyonuyla kiralayacak.

La Gazzetta Dello Sport ise Diagne'nin Verona ve Dinamo Moskova’yı değil Anderlecht’i seçtiğini yazdı.