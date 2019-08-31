Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao kimdir ve hangi takımlarda oynadı?

Falcao, 15 Temmuz 2009'da River Plate'den Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto'ya yaklaşık €3 milyon karşılığında transfer oldu. 2011'de ise Atlético Madrid'e 40 milyon € karşılığında transfer oldu. 2013-14 sezonu başında, Monaco ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Atletico Madrid'e Falcao için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.