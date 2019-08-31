Galatasaray'ın yeni transferi Radamel Falcao kimdir ve hangi takımlarda oynadı?
Kariyeri boyunca birçok takımda oynayan Radamel Falcao, yeni sezonda Galatasaray forması giyecek. Kariyerine River Plate'de başlayan ve Arjantin Ligi'nin ardından Portekiz, İspanyol, Fransız, İngiliz Liglerinde top koşturan Radamel Falcao, bazı kulüplerde ise rekor ücretlerle kiralık olarak oynamıştır. Peki, Radamel Falcao kimdir ve hangi takımda oynadı? İşte Falcao hakkında bazı bilgiler...
Futbola başladığı yıllardan itibaren bitiriciliği ve oyun içerisindeki kalitesi ile dikkat çeken Radamel Falcao, birçok kulüpte oynama şansını yakaladı. Kariyerinin ilk günlerinde Porto tarafından yakından izlenen oyuncu, bir süre sonra Portekiz Ligi'nin yolunu tuttu. İşte, Radamel Falcao hakkında detaylı bilgiler...
Taraftarlarca El Tigre olarak anılan Radamel Falcao, kendisi gibi futbolcu bir babanın oğludur. 10 Şubat 1986 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Futbola 2005 yılında River Plate formasıyla başlayan Falcao, 4 yıllık kariyerinin ardından yetenek avcısı Porto'nun gözlemci ekibinin radarına düştü.
Falcao, 15 Temmuz 2009'da River Plate'den Portekiz'in köklü kulüplerinden Porto'ya yaklaşık €3 milyon karşılığında transfer oldu. 2011'de ise Atlético Madrid'e 40 milyon € karşılığında transfer oldu. 2013-14 sezonu başında, Monaco ile 5 yıllık anlaşmaya vardı. Fransız ekibi, Atletico Madrid'e Falcao için 60 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.
Kariyerindeki büyük çıkışı, 2009-2011 sezonları arasında toplam 72 gol atarak Porto ile gerçekleştirmesinin ardından üstün performansını Atletico Madrid'de de (91 maçta 70 gol) sürdüren milli Kolombiyalı oyuncu, Avrupa'nın sayılı santrforları arasına adını yazdırdı.