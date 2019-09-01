HABER /  GÜNCEL

Kameri aylar ne demek hangi aylar 2019 kameri ayı sırası

Kameri aylar ne demek hangi aylar 2019 kameri ayı sırası

Kameri aylar ne demek, hangi aylar kameri ayları araştırması Hicri takvimin ilk kamer ayı olan Muharrem ayının başlaması ie merak edildi. İşte Hicri takvime göre 12 ay olan kameri ayları

Kameri ayları nelerdir, kameri ayları ne demektir? Hicri takvimde kullanılan 12 ay olan kameri ayları...

Hicrî takvimde kullanılan on iki ay. Arabî aylar da denir. (Bkz. Hicrî Sene)
Kamerî ayın hesaplanmasında, gökteki ayın dünyâmızın çevresindeki döndüğü zaman esas alınmıştır. Kamerî aylar bâzan 29, bâzan da 30 gün çeker. İslâm dîninde ibâdetlerin bu aylara göre yapılması emredilmiştir.

Bunun sebeblerinden biri, Ramazan ayıdır. Zîrâ Ramazan ayı hicrî kamerî aylardandır. Mîlâdî seneye göre her yıl 10-11 gün evvel başlamaktadır. Onun için 33 senede tam bir devir yaparak senenin bütün günlerinde oruç tutulmuş olmaktadır.

Hicrî takvimde kullanılan arabî ayların adları sırasıyla şunlardır:


1) Muharrem, 2) Safer, 3) Rebî’ül-evvel, 4) Rebî’ül-âhir, 5) Cemâziyel evvel, 6) Cemâziyel âhir, 7) Receb, 8) Şâban, 9) Ramazan, 10) Şevval, 11) Zilka’de, 12) Zilhicce. (M. Sıddîk Gümüş)

SON DAKİKA HABERLERİ
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara '15 Temmuz' talimatı
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okullara '15 Temmuz' talimatı
Dorian kasırgası yön değiştirdi kuzeye ilerliyor
Dorian kasırgası yön değiştirdi kuzeye ilerliyor
Lübnan Meclis Başkanından bomba iddia! İsrail, ABD, Fransa, İran...
Lübnan Meclis Başkanından bomba iddia! İsrail, ABD, Fransa, İran...
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! 5 ölü 25 yaralı
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı! 5 ölü 25 yaralı
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı golleri ve geniş özeti
İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi 15 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü
İstanbul Sultanbeyli'de bir kişi 15 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü
ÖNCEKİ HABERLER
Van'da minibüs ve garajda 137 kilo eroin ele geçirildi
Van'da minibüs ve garajda 137 kilo eroin ele geçirildi
Marmara Denizi’nde balıkçılar ilk gün umduğunu bulamadı
Marmara Denizi’nde balıkçılar ilk gün umduğunu bulamadı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Eylül mesajı
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Eylül mesajı
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safe ayı faziletleri neler?
Muharrem ayı ne zaman bitiyor Safe ayı faziletleri neler?
Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri! Eksikler derbiyi etkileyecek
Fenerbahçe Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri! Eksikler derbiyi etkileyecek
Çanakkale'de orman yangını
Çanakkale'de orman yangını
Yorumlar