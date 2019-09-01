YKS ikinci yerleştirme ne zaman ÖSYM ek tercih kılavuzu 2019

YKS yerleştirme sonuçlarının ardından boşta kalan kontenjanlar için 2. YKS ek tercih yerleştirmesi yapılacak. Boşta kalan ön lisans ve lisans kontenjanlarına ÖSYM tarafından 2. yerleştirme yapılacak. Peki YKS 2. yerleştirme tarihi ne zaman, ÖSYM ek tercih kılavuzunu ne zaman yayımlayacak?

ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçları açıklanmış ve milyonlarca öğrenci üniversitelerin lisans ve önlisans bölümlerine yerleşmişti. Şimdi ise gözler ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzunda. Üniversitelerin boş kalan kontenjanlarının olacağı 2019 ek tercih kılavuzuna göre 2. yerleştirme yapılacak. YKS ikinci yerleştirme başvurularının Ağustos ayının son haftası başlaması bekleniyor. Ek tercih başvurusu için adaylar 20 lirayı ilgili bankalara ödeyecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) boşta kalan ön lisans ve lisans kontenjanlarına, ne zaman ek yerleştirme başvurularını almaya başlayacağı, bu kapsamda beklenti içinde olan on binlerce genç tarafından merakla araştırılıyor. Peki, YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite ikinci tercihleri ne zaman?

KİMLER EK TERCİHLERE BAŞVURU YAPABİLİR: Ek yerleştirme tercihi yapabilmek için adayların 2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmış ve yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekiyor. Ancak merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına giren adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.

EK TERCİHLER ÜCRETLİ Mİ: YÖK’ün yayınladığı ‘2019 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’na göre, ek yerleştirme tercih ücreti 20 lira. Adayların bu ücreti belirlenen tarihlerde yatırmaları şart. Ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yaptıkları tercihler işleme alınmayacak. ÖSYM Yönetim Kurulu’nun kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocukları ek yerleştirme ücreti ödemeyecek.

TARİH BELLİ OLDU MU: Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra öğretim programlarının 2019-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.

Geçtiğimiz yıl YKS tercihleri 7-14 ağustos tarihlerinde alınmış, tercih sonuçları ise 31 Ağustos'ta duyurulmuştu. Ek tercihler ise 14-20 Eylül tarih aralığında gerçekleştirmişti. Bu bilgiler baz alındığında YKS ek tercih sürecinin ağustos ayının son haftalarında başlatılması bekleniyor.

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