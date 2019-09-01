Ahmet Türk'ten İmamoğlu'na sitem! Biz sizin kazanmanız için çalıştık ama...

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Ahmet Türk, Diyarbakır'ı ziyaret eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, CHP'nin kayyumlar konusunda gösterdiği tepkiyi yeterli bulmayarak sitem etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu dün Diyarbakır'a gitmek için yola çıkmışken, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile havalimanında karşılaştı. CHP'li vekillerin de bulunduğu VİP salonunda başlayan görüşme, İmamoğlu'nun daveti ile uçakta da yan yana koltuklarda yaklaşık 3 saat sürdü. Tarafsız Haber Ajansı'nın haberine göre, ilk kez yüz yüze tanışan Türk ve İmamoğlu'nun sohbeti uçak Diyarbakır'a inene kadar sürdü. Türk, hem 2016 yılında yaşanan kayyum sürecini , hem de 19 Ağustos'ta yaşanan ikinci kayyum sürecinin detaylarını İmamoğlu'na anlattı.

"Daha fazla tepki hakkımız"

Ahmet Türk, 10 bin metre yükseklikte süren sohbette, İmamoğlu'na ve partisi CHP'ye sitem etti.

"Biz size yapılanlar ve demokrasi adına gelip İstanbul'da kazanmanız için seçim çalışması yaptık. Ama, 3 belediyemize kayyum atandıktan sonra sizden ve partinizden gelen tepkiler yeterli değil.

Demokrasi için sizden daha fazla bir tepki beklemek hakkımızdır" dedi.

"Ben sizin için İstanbul'a geldim"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tarihi bir fark ile kazanmasından dolayı İmamoğlu'nu tebrik eden Ahmet Türk, "Sizi tebrik ediyorum. İstanbul'da hem 31 Mart öncesi hem de 23 Haziran öncesi büyük bir özveri gösterip toplumun bütün kesimlerini parti gözetmeksizin kucaklayıcı ve demokrat bir söylem ile kucakladınız. Bizim durumumuzu biliyorsunuz. Kayyım atamaları artık HDP için geçmiş bir demokrasi meselesi haline geldi. Buna tepki göstermezsek, birlikte karşı çıkmaz isek, yarın başka yere de halkın iradesini hiçe sayılarak bunu yapabilirler. Konu artık sadece HDP'nin konusu olmaktan çıkmıştır, bu bir demokrasi sorunu haline gelmiştir. Size 31 Mart'tan sonra yapılanlar ve halkın iradesinin hiçe sayılıp yerinizden size alıp yerine kayyım atanmasından sonra bu olaya tepki göstermek ve demokrasi adına sizin için İstanbul'a geldik, seçim çalışmanıza destek vermek için çalıştık.

Aynı tepki ve reaksiyonu sizlerden de bekliyoruz. Bu sorun bütün Türkiye'nin sorunudur, HDP, Mardin, Diyarbakır ve Van'ın sorunu değildir. Kayyumların belediyeleri nasıl borç batağına sokup enkaza çevirdiklerini kamuoyuna belgeler ve faturalarla sunduk. Onlarda kamuoyu da artık bizimle ilgili ortaya attıkları gerekçelerle algı oluşturmaya çalıştıklarını iyi biliyorlar. Toplumun ve özellikle ana muhalefetin reaksiyonunu ölçmeye çalışıyorlar" ifadelerini de kullandı.

"Sizin seçimi kazanmanız kayyumu geciktirdi"

Türk, destek beklediğini "Aslında 31 Mart'ta İstanbul'u kazansaydılar, o gün söz konusu 3 belediyemize kayyım atayacaklardı. Çünkü, 3 ilin valisi daha seçim sonuçları kesinleşmeden Bakanlığa görevden alınmamız için yazı yazmışlar. İstanbul'a sizin seçimi kazanmanız kayyım atanmasını 4 ay geciktirdi. Sizlerden ve partinizden demokrasi adına, toplumsal barış ve özgürlükler adına, halkın iradesinin tecellisi adına daha fazla destek bekliyoruz" sözleriyle de dile getirdi.