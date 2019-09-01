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Rusya'dan İdlib açıklaması! ABD Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan saldırdı

Rusya'dan İdlib açıklaması! ABD Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan saldırdı

Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi, ABD'nin Rusya ve Türkiye'ye bildirimde bulunmadan İdlib'de hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Rusya ve Türkiye'nin inisiyatifiyle dün sabah 06:00 itibarıyla Suriye hükümet güçlerinin tek taraflı olarak ateşkes ilan ettiği İdlib'deki 'sessizlik rejimi' ABD tarafından bozuldu.

Suriye ve Rusya'ya ait güçlerin ateşkes rejimine tamamen uyduğunun altının çizildiği Rusya'nın Suriyeli Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre ABD, dün saat 15:00 sularında Moskova ve Ankara'ya bildirimde bulunmadan İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki Maaret-Misrin ve Kafer-Haya yerleşimlerine hava saldırısı düzenledi.

ABD tüm mutabakatları ihlal etti

ABD'nin bu saldırıyla daha önce varılan tüm mutabakatları ihlal ettiğini vurgulayan Merkez, saldırı sonucunda çok sayıda can kaybının ve geniş çaplı yıkımın meydana geldiğini bildirdi.

Suriye, barışçıl çözüm bulunması için ateşkesi sürdürüyor

Amerikan tarafından saldırının El Kaide hedeflerine yönelik olduğu açıklaması yapıldığını anımsatan Merkez, "ABD, İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin korunmasını tehlikeye attı, bazı bölgelerde ateşkesi ihlal etti. Washington'un Rusya ve Suriye'ye İdlib'de hava gruplarını keyfi olarak kullanma konusunda sürekli suçlama yönelttiği dikkate alındığında, ABD'nin bu eylemleri anlaşılmaz. ABD'nin bombardımanı nedeniyle silahlı gruplar tarafından düzenlenen saldırılara rağmen Suriye ordusu, gerilimi azaltma bölgesinde en kısa sürede barışçıl çözüm bulunması için ateşkes rejimini sürdürüyor" ifadelerini kullandı.

Suriye ordusu, 31 Ağustos Cumartesi sabah 06:00'dan itibaren başlayan ateşkesi rejimi kapsamında İdlib gerilimi azaltma bölgesindeki operasyonlarını durdurmuştu.

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