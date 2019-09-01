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Milli tenisçi Melis Sezer, Gürcistan'da 37'nci çiftler zaferini elde etti

Demirören Haber Ajansı
Milli tenisçi Melis Sezer, Gürcistan'da 37'nci çiftler zaferini elde etti

Milli tenisçi Melis Sezer, Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından Gürcistan'da düzenlenen turnuvada İsveçli partneri Jacqueline Cabaj Awad ile birlikte çiftler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Gürcistan'ın başkenti Batum'da gerçekleştirilen toplam para ödülünün 15 bin dolar olduğu Batumi Ladies Open turnuvasında 1 numaraları seribaşı olarak mücadele eden Melis- Jacqueline ikilisi finalde Polonyalı Weronika Falkowska- Paulina Jastrzebska çiftiyle karşılaştı.

1 saat 39 dakika sürdü

Sert zeminde düzenlenen organizasyonda milli sporcu Sezer ve partneri Awad ilk sette 5-3 geriye düştükten sonra toparlanıp tie break sonucunda 7-6 kazanarak açılış setini 1-0 hanelerine yazdırdılar. Kritik oyunda daha az hata yapan Sezer ve Awad ikilisi 1 saat 39 dakika sonunda 7-6, 6-3'le şampiyonluğu elde etti. Türk tenisçiler arasında en fazla çiftler şampiyonluğu bulunan 26 yaşındaki Melis Sezer bu galibiyetle çiftler kategorisinde 37'nci toplamda ise 46'ncı şampiyonluğuna uzandı.

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