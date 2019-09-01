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Menemenspor'dan Pierre Webo sürprizi

Menemenspor'dan Pierre Webo sürprizi

Bir dönem Fenerbahçe ve Başakşehir formaları terleten Pierre Webo'nun yeni adresi belli oluyor.

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Menemenspor yıldız oyuncu Pierre Webo'ya kancayı taktı.

Sarı-lacivertli kurmaylar 37 yaşındaki Kamerunlu forvet ile temasa geçti. Sportif Direktör Cenk Laleci'nin yürüttüğü görüşmelerde Webo'nun da teklife sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Play-Off'dan Gazişehir ile Süper Lig'e çıkma mutluluğunu yaşayan başarılı oyuncuya Türkiye ve yurt dışından kendisine bir çok teklif olduğu, kesin kararını Pazartesi günü kulübe bildireceği öğrenildi.

Fenerbahçe'de lig ve kupa şampiyonluğu yaşayan Webo'nun kariyeri başarılarla dolu. Profesyonel kariyerine Nacional'da başlayan golcü futbolcu ülkemizde Fenerbahçe, Başakşehir, Osmanlıspor ve Gazişehir kulüplerinde görev yaptı.

481 maçta 162 gol attı 

Tecrübeli golcü Süper Lig'de oynadığı 162 karşılaşmada 61 kez rakip fileleri havalandırırken 23 asist yaptı. Kariyerinde 481 maçta 132 gol attı ve 47 asist yapma başarısını gösterdi.

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